Джихадисти захопили місто на півдні Ємену

За повідомленнями знаходяться там очевидців, бойовики в автомобілях з чорними прапорами увірвалися в місто, розташоване на північ від портового міста Аден, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Повідомляється, що вони захопили солдатські казарми і урядові будівлі, убивши представників сил безпеки, які не побажали здатися.

Читайте такожКількість загиблих унаслідок вибухів у єменських мечетях перевищила 100

На півдні Ємену вже кілька років діє великий осередок "Аль-Каїди".