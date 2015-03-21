Джихадисти захопили місто на півдні Ємену

04:00, 21 березня 2015
Світ
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Надходять повідомлення про те, що бойовики, пов'язані з угрупованням "Аль-Каїда", взяли під свій контроль місто Хоута на півдні Ємену.

REUTERS

За повідомленнями знаходяться там очевидців, бойовики в автомобілях з чорними прапорами увірвалися в місто, розташоване на північ від портового міста Аден, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Повідомляється, що вони захопили солдатські казарми і урядові будівлі, убивши представників сил безпеки, які не побажали здатися.

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На півдні Ємену вже кілька років діє великий осередок "Аль-Каїди".

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