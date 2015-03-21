Канада почала військові навчання в Арктиці

Канадські збройні сили в п'ятницю почали навчання біля арктичних кордонів країни.

Про це йдеться в повідомленні військового відомства, пише ТАСС.

Маневри під кодовою назвою NOREX 2015 проводяться в провінції Нунавут і триватимуть до 30 березня.

Згідно з комюніке міністерства оборони Канади, у них беруть участь близько 200 солдатів і офіцерів, у тому числі бійці регулярних частин, рейнджери і резервісти. Під час навчань будуть відпрацьовані маневри різних підрозділів, у тому числі і механізованих, при нападі можливого противника.

"Здатність канадських солдатів працювати в арктичних умовах свідчить про їхню високу підготовку. Наш уряд наголошує на важливості підтримки збройних сил у постійній бойовій готовності на канадській півночі, оскільки ми продовжуємо відстежувати і відповідати на будь-яку активність або агресію, яка загрожує нашому суверенітету", - заявив заступник міністра оборони Канади Джуліан Фантіно.

Як відомо, Росія в понеділок почала раптову "арктичну" перевірку боєздатності ЗС країни. Ряд представників НАТО висловили стурбованість і закликали РФ дотримуватися "відкритості у проведенні навчань".