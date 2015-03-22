У Москві помер письменник-сатирик Аркадій Арканов

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Московський академічний театр сатири.

"Не стало Аркадія Арканова", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про його смерть агентству ТАСС підтвердили в довідковій Центральної клінічної лікарні управління справами президента.

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Арканов був госпіталізований в ЦКЛ 14 березня зі скаргами на болі в грудях і утруднене дихання.

Аркадій Арканов народився 7 червня 1933 року (прізвище при народженні - Штейнбок). Він написав близько 20 книг і ряд п'єс, поставлених на сцені Московського театру сатири.