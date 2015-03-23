Кремлівським "тролям" платять 45 тисяч рублів на місяць - ЗМІ

За словами "троля", потрапити на роботу можна тільки після спеціального «літературного відсіву». Претендента просять написати кілька текстів - спершу на нейтральні теми на кшталт «Вегетаріанство: за і проти», пише Дождь.

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"Також на іспиті просять у двох словах відповісти на питання: хто така Псакі? чого домагається Росія в Донецьку?", - розповів Буркхард.

За його словами, середня зарплата на фабриці тролів - 45 тисяч рублів. Стільки платять за виконання норми в 135 коментарів. Робочий день триває 12 годин, потім денну зміну змінює нічна. Співробітники працюють за графіком два через два дні.

"Крім відділу коментарів, де працює постійно двадцять чоловік, є відділи картинок, Живого Журналу, відео і так далі. Є також відділи українською та англійською мовами; там зарплата від 65 тисяч і вище. Всього сорок кабінетів, в кожному приблизно по 20 осіб. Відділи між собою не дружать, дружба не заохочується", - розповів коментатор.

Також він розповів, що коментар повинен бути не менше 200 символів. Все, що пишуть тролі, проходить постійний ідеологічний контроль. За помилки і провини начальство викликає «на килим», може звільнити.