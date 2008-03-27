Медведєв на публіці не хмеліє, але драйв вже відчуває

Обраний Президентом Росії Дмитро Медведєв неодноразово ставив собі питання, чи встиг він відчути смак до публічності. У цьому він зізнався авторам книги про нього. Уривки з праці Миколи і Марини Сванідзе, що ще не вийшла в світ, з`явилися на персональному сайті Медведєва

«Ви знаєте, скажу так: у мене немає відчуття, що я перетворився на людину, яка підсіла на публічність, як на наркотик, - сформулював свої відчуття майбутній президент Росії (до інавгурації залишилося трохи більше місяця). - Є ж такий тип політиків, яких прийнято називати political animal (“політична тварина”). У собі я поки цього явно не відчув. Хоч я і Медведєв, але в цьому сенсі твариною я поки не став. Це точно. Це не моя фізіологічна потреба – обов`язково бути присутнім в кадрі».

В той же час Медведєв визнав, що певні зміни з ним відбулися. «Інакше я точно не зміг би займатися тим, чим займаюся зараз, - уточнив він. - В якийсь момент я відчув, що мені це вже неважко. Спочатку мене це дратувало. Я весь час ловив себе на думці, що я можу зробити все те ж саме швидше, технологічніше, якщо навколо мене не метушитиметься така кількість людей, які клацають затворами. Тобто 95 відсотків тих речей, які я робив і роблю, можна робити і непублічно. Але такі закони політичного жанру: країна повинна знати про дії влади – це не ми придумали і не нам міняти. Напевно, це правильно. Зараз це мене вже не дратує. Великий крок вперед».

На уточнююче запитання "Тобто Ви не хмелієте від цього?" Медведев відповів: «Не хмелію, але драйв вже відчуваю, такий робочий драйв. Мені вже простіше включатися в жанр. Це точно».