Латвія знову перехопила військові літаки Росії над Балтикою

11:18, 24 березня 2015
Світ
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У вівторок, 24 березня, патрульні літаки Збройних сил Латвії піднялися на перехоплення чотирьох російських військових літаків над Балтикою.

flickr.com/photos/resnaate

Про це йдеться в Twitter Національних збройних сил Латвії.

"Сьогодні патрульні літаки піднялися над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії на перехоплення російських військових літаків: 2 Ту-22М та 2 Су-27", - йдеться у повідомленні.

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При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Японії зафіксувало політ російського бомбардувальника Ту-95 недалеко від острова Цусіми. Ще один російський літак пролетів недалеко від острова Хоккайдо. 

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