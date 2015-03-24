Латвія знову перехопила військові літаки Росії над Балтикою

Про це йдеться в Twitter Національних збройних сил Латвії.

"Сьогодні патрульні літаки піднялися над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії на перехоплення російських військових літаків: 2 Ту-22М та 2 Су-27", - йдеться у повідомленні.

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При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.

Air Policing jets on 24 MAR in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 2x Tu-22M, and 2x Su-27. — NBS (@Latvijas_armija) March 24, 2015

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Японії зафіксувало політ російського бомбардувальника Ту-95 недалеко від острова Цусіми. Ще один російський літак пролетів недалеко від острова Хоккайдо.