Японія зафіксувала біля своїх берегів російський бомбардувальник
Міністерство оборони Японії зафіксувало політ російського бомбардувальника Ту-95 недалеко від острова Цусіми.
Ще один російський літак пролетів недалеко від острова Хоккайдо. Відповідне повідомлення було розміщено на сайті японського відомства, передає Дождь.
У повідомлення йдеться, що 20 березня був зафіксований політ двох бомбардувальників Ту-95.
Один з літаків пролетів в безпосередній близькості від острова Цусіма, другий же пролетів в близькості від острова Хоккайдо і здійснив посадку недалеко від Південно-Сахалінська.
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Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що російські військові літаки торік порушили повітряний простір країн альянсу понад 100 разів, що в три рази більше, ніж за 2013 рік.