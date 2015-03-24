Росія може не добудувати 17 військових кораблів через санкції Заходу - Навальний

Про це у своєму блозі на «Эхо Москви» пише російський опозиціонер Олексій Навальний.

На думку опозиціонера, серед болючих для Росії санкцій - заборона поставок продукції військового і подвійного призначення.

«Наприклад, будівництво восьми корветів і дев'яти фрегатів для ВМФ РФ під загрозою зриву, оскільки суднові двигуни імпортувалися з Німеччини та України. Логічно припустити, що на розробку і створення власних суднових двигунів знадобиться кілька років», - наводить приклад політик.

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За його словами, компаніям з ЄС забороняється постачати в РФ будь-які товари, послуги і технології військового та подвійного призначення, надавати технічну та фінансову (позики) допомогу при здійсненні таких поставок, виробництва, обслуговування товарів, а також при розробці технологій військового призначення.

США, в свою чергу, призупинили видачу ліцензій на експорт у РФ такої продукції та надання послуг.