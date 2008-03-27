Велика Британія підтримує прагнення України до НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час розмови йшлося про підтримку Великою Британією євроатлантичних прагнень України під час Саміту НАТО в Бухаресті.

Від імені українського народу В.ЮЩЕНКО подякував британській стороні за прийняття парламентом Великої Британії заяви на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Сторони також обговорили майбутній візит глави Української держави до Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня парламент Великої Британії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку прагненням України щодо набуття членства в Європейському Союзі та закликають до швидкого проведення переговорів щодо нової Посиленої угоди між Україною і ЄС, яка грунтуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

У парламентській заяві, зокрема, відзначається суттєвий прогрес України в її демократичному розвитку, вітається нещодавнє успішне завершення переговорів щодо вступу України до Світової організації торгівлі, відзначається вагомий внесок України у зміцнення безпеки у євроатлантичному регіоні та результативність її активної співпраці з НАТО. Висловлено сподівання щодо посилення та піднесення на новий рівень відносин між Україною та НАТО за результатами Бухарестського саміту у квітні 2008 року.