Французькі авіадиспетчери скасували страйк через катастрофу літака Germanwings

Як повідомив представник основної профспілки диспетчерів SNCTA Роже Руссо, "диспетчери, особливо в місті Екс-ан-Прованс, були шоковані катастрофою", передає "Новое время" з посиланням на France 2.

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"Ми відкликаємо нашу заявку на страйк", - повідомив він, однак зазначив, що не виключає повернення до ідеї страйку в найближчому майбутньому.

Зокрема, він нагадав про те, що останні переговори з Головним управлінням цивільної авіації Франції пройшли вкрай невдало.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні неподалік від міста Пра-Від-Блеон на півдні Франції впав пасажирський літак Airbus A320, що летів з Барселони в Дюссельдорф. Аварія сталася на висоті близько 2,7 тис. м над рівнем моря. Серед 150 пасажирів літака, що розбився в горах на півдні Франції було не менше 45 громадян Іспанії. Ніхто з пасажирів не вижив.