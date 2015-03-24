Прокуратура Марселя почала розслідування авіакатастрофи Airbus А320

Про це повідомляють французькі ЗМІ, передають РИА Новости.

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Крім цього, авіабудівна компанія Airbus оголосила про початок власного розслідування аварії пасажирського літака.

"Ми зараз збираємо всю доступну інформацію про літак, про термін та історію його експлуатації. Мова йде про дуже поширений апараті", - відзначають в Airbus, відмовившись від більш докладних коментарів.