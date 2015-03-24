Прокуратура Марселя почала розслідування авіакатастрофи Airbus А320
17:27, 24 березня 2015Світ
213 0
Прокуратура Марселя почала розслідування авіакатастрофи літака А320 німецької авіакомпанії Germanwings на півдні Франції.
REUTERS
Про це повідомляють французькі ЗМІ, передають РИА Новости.
Читайте такожРятувальники не знайшли живих на місці аварії аеробуса A320 у Франції
Крім цього, авіабудівна компанія Airbus оголосила про початок власного розслідування аварії пасажирського літака.
"Ми зараз збираємо всю доступну інформацію про літак, про термін та історію його експлуатації. Мова йде про дуже поширений апараті", - відзначають в Airbus, відмовившись від більш докладних коментарів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter