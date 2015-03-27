У Німеччині вводять нову інструкцію для пілотів

Подібне правило вже діє в США, передає Бі-бі-сі. В управлінні переконані, що нова інструкція набуде чинності без зволікань. Зокрема, це правило зобов'язані ввести передусім авіакомпанії Germanwings, Air Berlin, Condor та TuiFly.

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Попередня інструкція дозволяла перебувати в кабіні одного з двох пілотів, але тільки протягом мінімально необхідного часу. Саме цим скористався у вівторок 28-річний другий пілот А320 Андреас Любиц, який, за версією слідства, заблокував двері в кабіну і навмисно знищив літак.

Крім того, на тлі катастрофи ООН вимагає запровадити регулярні спеціальні медичні тести для пілотів. Про це повідомили в Міжнародній організації цивільної авіації ICAO, передає DW.DE. Йдеться передусім про перевірку психічного та фізичного стану пілота. Медогляд мають проводити лікарі, які спеціалізуються на сфері авіаперевезень, та добре розуміють, які вимоги така діяльність ставить перед людиною. Представники ICAO також заявили, що у разі виникнення сумнівів у медиків, слід проводити "ще більш специфічні огляди".