Air Canada заборонила своїм пілотам залишатися одним в кабіні

Про це заявив представник авіаперевізника Пітер Фітцпатрік, повідомляє РИА Новости.

Зміни в політиці Air Canada "буде здійснено негайно", - сказал он.

Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб.

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Прокурор Марселя Бріс Роббен заявив, що дії другого пілота Airbus А320 можна розцінити як намір знищити повітряне судно. За словами Робена, в перші 20 хвилин польоту обидва пілоти вели нормальну розмову. Коли командир літака вийшов з кабіни, ймовірно, в туалет, другий пілот заблокував двері і самовільно почав зниження лайнера. Командир намагався повернутися в кабіну, однак зробити цього не зміг.