Грібаускайте: якщо ми не захистимо себе самі, то НАТО цього не зробить

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте у Каунасі на церемонії прийняття присяги курсантами, повідомляє Delfi. "Сьогодні питання збереження свободи знову стає реальною проблемою і лише підсилює наше почуття єдності і бажання служити Литві", - сказала вона.

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За її словами, країни Балтії повинні бути готові захистити себе, не чекаючи допомоги партнерів по НАТО.

"Враховуючи геополітичне становище і ситуацію на наших кордонах, країни Балтії повинні бути готові захищати себе самі, а вже потім просити про допомогу інших і чекати прибуття партнерів по НАТО", - зазначила президент Литви.

"Якщо ми, країни Балтії, не будемо готові оборонятися самостійно, ніхто не прийде, тому що ми не можемо просити німця прийти захищати Литву або Латвію, якщо наші люди не готові і не йдуть захищати свою країну. Таким чином, перш за все нам слід виконати "домашню роботу", щоб ми самі були готові, і тільки тоді чекати партнерів", - підкреслила Даля Грібаускайте.

Нагадаємо, в цьому році Литва на третину збільшила оборонний бюджет. Крім того, литовський Сейм проголосував за повернення військового призову. Раніше Даля Грібаускайте заявила, що загроза для країн Балтії з боку Росії реальна і інформаційна війна вже йде.