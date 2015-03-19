Литовський парламент ухвалив тимчасове відновлення військового призову

За цей законопроект проголосували 112 депутатів Сейму, у той час як лише троє подали свої голоси проти, а п'ятеро утрималися, повідомляє DW.DE.

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Це означає, що протягом наступних п'яти років від 3000 до 3500 молодих литовців будуть зобов'язані пройти дев'ятимісячну строкову служби в армії. Цей обов'язок у Литві був скасований в 2008 році. Литовський міністр оборони Юозас Олекас зазначив із цього приводу, що повторне запровадження військового обов'язку дасть змогу зміцнити боєздатність військових частин та створити резерв.

Президентка Литви Даля Грібаускайте вважає це рішення парламенту "важливим та терміново потрібним". "Наші кордони опинилися під загрозою, і гарантія національної безпеки має бути для нас не лише пріоритетом, а й нашим обов'язком", - підкреслила вона, виступаючи по литовському радіо.