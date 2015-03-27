У мережу виклали аудіозапис останньої хвилини польоту лайнера Germanwings

На сайті LiveLeak з'явився аудіозапис, імовірно, останньої хвилини польоту Airbus A-320 авіакомпанії Germanwings, який розбився на півдні Франції 24 березня.

Протягом перших десяти секунд на ній чути крики і часті глухі удари.

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Нагадаємо, за даними слідчих, пілот рейсу 4U9525 Патрік Зонденхаймер вийшов з кабіни пілотів на кілька хвилин в туалет. Знову відкрити двері кабіни пілотів йому не вдалося, так як вона виявилася заблокована зсередини. Командир наполегливо просив свого колегу - другого пілота Лубітца - відкрити йому двері.

Поки другий пілот маневрував літак до землі з незрозумілих причин, командир екіпажу використав сокиру, щоб зламати двері і запобігти авіакатастрофу, однак зробити цього не зміг.