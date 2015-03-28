У Болгарії затримали судно з українським екіпажем: у моряків закінчуються продукти і вода

Адміністрація порту не випускає судно в море, оскільки не сплачено за проведений на судні ремонт.

Судно "ASIAN DREAM" стоїть на якорі в озері. Моряки повністю кинуті своїм роботодавцем - грецькою компанією.

Як повідомив директор морської адміністрації Варни Валентин Єнчев, проведені перевірки показали, що власник судна дійсно не оплатив ремонт, а також не платить зарплату своїм працівникам.

Вже кілька днів у чоловіків обмежена кількість харчових продуктів, і запаси води на кораблі закінчуються. Екіпаж оголосив, що він покине корабель, якщо, принаймні, не будуть доставлені хоча б продукти харчування.

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Болгарський Червоний Хрест почав постачати моряків продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності.

Крім продуктів харчування, моряки потребують термінової юридичної допомоги, щоб з'ясувати їх статус, і як вони можуть отримати свої зарплати.

Корабель, який ходить під ліберійським прапором, прибув для ремонту в болгарську Варну місяць тому. Він затриманий через накопичення безлічі боргів фірмам та установам, і не може покинути територію Болгарії.

Екіпаж не отримував заробітну плату три місяці. Досі зусилля влади Ліберії та України зв'язатися з власником корабля безуспішні.

Грецька фірма прихована за багатьма офшорними компаніями.

За матеріалами: Болгарія Сьогодні, агентство БГНЕС