Сьогодні в Узбекистані відбуваються президентські вибори

На цей пост претендують кандидати від чотирьох політичних партій, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Основним претендентом на перемогу є чинний голова держави Іслам Карімов, який керує країною вже 25 років. Він висунутий Рухом підприємців і ділових людей - Ліберально-демократичною партією Узбекистану.

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Народно-демократична партія Узбекистану пропонує на цей пост голову Центральної Ради Хатамжона Кетмонова, Демократична партія "Міллій тікланіш" - члена фракції партії в парламенті Акмаля Саїдова, Соціал-демократична партія "Адолат" - голову виконкому партії Нарімона Умарова.

Взяти участь у голосуванні зможуть більше 20,79 мільйона громадян країни. Для визнання виборів такими, що відбулися, необхідно, щоб проголосувало 33% виборців. Стежити за виборами будуть майже 80 тисяч місцевих спостерігачів і близько 300 міжнародних.

Раніше УНІАН повідомляв, що 21 грудня 2014 року в Узбекистані відбулися парламентські вибори.