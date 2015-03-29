Британська військова авіація провела найбільші за 13 років навчання - ЗМІ

Британська газета Sunday Times повідомляє, що в березні були проведені найбільші за останні 13 років маневри ВПС Британії. Їх головною метою було відпрацювання сценарію відображення "масованої атаки" військових літаків супротивника, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як пише газета, навчання пройшли 19 березня, однак у британських ЗМІ про це згадується вперше. Проведення маневрів автори статті пов'язують з випадками появи в міжнародному повітряному просторі російських військових літаків.

У навчаннях взяли участь більше тридцяти військових літаків, у тому числі 20 винищувачів "Тайфун" і бомбардувальників "Торнадо".

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"Королівські військово-повітряні сили почали серію навчань з відпрацювання повітряного бою для перевірки готовності до будь-якої "масованої атаки" супротивника проти Сполученого Королівства", - пише Sunday Times.

У лютому начальник штабу Королівських ВПС у відставці Майкл Грейдон висловив думку, що військово-повітряні сили Великобританії не в змозі чинити гідний опір потенційному противнику.