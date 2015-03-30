ЗМІ: Прем'єр Японії відмовить Путіну на запрошення відвідати Москву на святкування 9 травня

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе відхилить запрошення російської влади взяти участь у святкових заходах на честь 70-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною 9 травня в Москві, розповіли місцевому виданню «Санкен» джерела в уряді, передає Дождь.

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Газета пише, що Сіндзо Абе відмовиться від поїздки до Москви слідом за лідерами США, Франції та Німеччини, враховуючи територіальну суперечку з Росією з приводу південних Курил та відсутності мирного договору між двома державами за підсумками Другої світової війни.

Цьогорічну церемонію лідери західних держав проігнорують на тлі санкцій щодо Росії через ситуацію на сході України та окупації РФ Криму.