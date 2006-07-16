У Санкт-Петербурзі сьогодні ”велика вісімка” обговорить головне

У Санкт-Петербурзі сьогодні проходить основна, офіційна частина саміту "великої вісімки".

Як повідомляє радіо «Свобода», лідери Росії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції і Японії, як очікується, обговорять питання енергетичної безпеки, ситуацію на Близькому Сході, іранське питання та проблеми торгівлі.

Напередодні відбулися переговори президентів Росії і США Володимира ПУТІНА і Джорджа БУША.

У Петербурзі проходять акції протесту, приурочені до саміту. Вчора за проведення несанкціонованих акцій, опір міліції і перешкоджання дорожньому руху були затримані близько 30 чоловік.