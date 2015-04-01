Кількість жертв повені в Чилі збільшилася до 23 осіб, 57 пропали безвісти

Про це повідомляють чилійські ЗМІ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За інформацією чилійського бюро з надзвичайних ситуацій, всього від стихії постраждав 22381 людина. Найбільше постраждали регіони Антофагаста і Атакама.

Уряд підрахував, що на подолання наслідків найсильнішої за десятки років повені необхідно буде витратити близько 9,5 млн доларів.

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Між тим, південні регіони країни страждають від посухи і лісових пожеж. Пожежники вже кілька тижнів борються з полум'ям в південному регіоні Арауканія, що страждають від посухи протягом восьми років.