Росія не альтернатива для Греції - єврокомісар

Таку позицію ЄК щодо майбутнього візиту грецького прем'єра до Росії, який запланований на 8 квітня, озвучила в середу в Брюсселі речник Міна Андрєєва.

"Ми не коментуємо візити, які здійснює грецька влада до Росії. Але я б хотіла привернути вашу увагу до того, що сказав комісар Московісі: "Чому б Ципрасу не мати добрих відносин з Путіним? Росія не альтернатива для Греції, а Греція займає своє місце в єврозоні, і нам не потрібно турбуватися", - сказала вона.

Читайте такожГреція всупереч санкціям запропонувала Росії зайнятися розвідкою нафти і газу в країніПри цьому Андрєєва зазначила, що «прем'єр-міністр Греції надає достатньої уваги Європі та європейським лідерам".

Відповідаючи на запитання щодо єдності ЄС у питання санкцій для Росії, речник ЄК сказала: "Я можу тільки вказати на висновки Європейської Ради від 19 березня, в яких ми наголосили, що санкції пов'язані з повним виконанням Мінських домовленостей, враховуючи, що це передбачається до 31 грудня 2015, і нам не відомо стосовно зміни позиції будь-якого уряду у цьому відношенні".