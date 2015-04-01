Не читав, але засуджую: у Росії за доносом колег судять шкільного вчителя за вірші про Крим

Донос на Бившева прислав його колегам якийсь "патріот Криму", а співробітники школи дружно його підтримали, зокрема, директор школи Людмила Агошкова відразу звернулася до колишнього прокурора Кромського району, пише Новая газета.

Агошкова також розповіла, що до подій в Україні Бившев писав інші вірші - про Велику Вітчизняну війну, про побут, видав збірку дитячих віршів.

"Що з ним сталося потім - я не знаю. Наскільки мені відомо, його дитинство було пов'язане з Україною і мати звідти", - сказала директор.

Прикметно, що всі без винятку працівники школи, які побажали виступити свідками обвинувачення, плуталися у свідченнях і не пам'ятали, про що вірш.

Пригадати зміст і навіть назву екстремістського вірша Бившева директор школи Людмила Агошкова не змогла - послалася на те, що читала його один раз і то - рік тому.

"Просто я можу сказати, що цей вірш - не патріотичний. Олександр Михайлович у цьому вірші був не на боці нашої Вітчизни, а на боці іншої держави. Розумію, що зараз можна привести багато аргументів у відповідь, але моя думка і думка всього нашого колективу - це вірш антиросійський", - сказала вона.

Олена Єршова, завуч Кромської школи з виховної роботи, була однокласницею Бившева. Вона заявила, що їй творчість Бившева не подобається, але не змогла процитувати або згадати назву вірша, що став приводом для розгляду.

Син Людмили Агошкової Олександр, викладач ОБЖ у Кромській школі, звинуватив Бившева у "вкрай ліберальних, себто русофобських" поглядах. При цьому всього вірша він не зрозумів, так як там є фрази по-українськи, а в тому, що зрозумів, його збентежили заклики "вбивати путінських чекістів".

"У цьому вірші немає такого заклику. Про «вбивати» взагалі нічого не сказано. Є заклик не віддавати кримську землю путінським чекістам", - сказав адвокат Бившева Володимир Сучков.

Читайте такожУ Сімферополі судять кримського татарина за демонстрацію українського прапора"Я це так розумію: якщо не віддавати землю із застосуванням зброї. А застосовувати зброю - значить, вбивати", - відповів свідок.

Нарешті, вчитель англійської мови В'ячеслав Костяков заявив, що не відчуває неприязні ні до кого з учасників процесу, але Бившев йому огидний.

"Бившев відверто підтримує розрив нашого народу. Він підтримує право українців на незалежність та європейський вибір. Я вважаю, що це неприпустимо. Ми - один народ: Україна, за винятком Галичини, це Росія. За допомогою своїх покровителів Бившев закликає до вбивств росіян", - заявив Костяков, уточнивши на питання судді, що покровителі це члени "російського ПЕН-центру", про ворожість яких Росії він дивився передачу по телевізору.

Також Костяков звинуватив Бившева в тому, що він отримує перекази в банку.

Всього обвинувальний висновок у "справі Бившева" ґрунтується на свідченнях 43 свідків, переважно - вчителів. Дві лінгвістичні експертизи видали два протилежні висновки про наявність і відсутність у вірші розпалювання ворожнечі.

Сам Олександр Бившев прогнозів щодо результату процесу робити не хоче. Його адвокат Володимир Сучков заявив журналістам, що у нього є підстави розраховувати на виправдувальний вирок.

Вірш, або як про нього написала galychyna.if.ua, "віршований плакат" Олександра Бившева "Українським патріотам" опублікований в мережі в кількох варіантах. Нижче поданий один із них.

Невідомий спецназ виник якийсь там.

(Кремль ни гу-гу о «тайных пришлецах».)

«Ні п’яді Криму путінським чекістам!» —

Звучит набатом в раненых сердцах.

На всі підступності москальської банди

Ответьте по-бандеровски, друзья:

«Хай захлинуться кров’ю окупанти!» —

Иначе «з цією сворою» нельзя.

Зустріньте ворогів, як діди ваші,

Чтоб не топтался здесь чужой сапог.

Для них свинцевої приготуйте каші.

В нещадній битві бережи вас Бог!

Ховати вам патрони iще рано —

Росія погрожує марш-кидком.

Хай дух живе Шухевича Романа!

Хай стане вам Господь провiдником!