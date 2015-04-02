В Ірані помилували жінку, ув'язнену за спробу потрапити на волейбольний матч

Гавамі має подвійне громадянство – іранське та британське, пише Радіо Свобода.

2 квітня у Міністерстві закордонних справ Британії привітали новину про помилування жінки, але висловили занепокоєння, що їй досі заборонено виїжджати з країни.

Брат Гонче Іман Гавамі розповів Guardian, що апеляційний суд скасував для неї сім місяців ув’язнення, які залишалися, тож дівчина не зобов’язана повертатися до в’язниці.

Читайте такожУ Саудівській Аравії заарештували жінку за відвідування футбольного матчу26-річну Гонче Гавамі затримали у червні минулого, коли вона спробувала потрапити на волейбольний матч у Тегерані на знак протесту проти існуючої у країні практики розділення за статевою ознакою. Після цього іранська прокуратура звинуватила її у зв’язках з опозицією.

У листопаді 2014 року суд Тегерану засудив Гавамі до року ув’язнення за «розповсюдження антидержавної пропаганди», але згодом її випустили під заставу на час розгляду апеляції.

Гонче Гавамі провела у в’язниці 151 день, зокрема місяць в одиночній камері.