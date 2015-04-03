США закликали відновити роботу кримсько-татарських ЗМІ

Відповідну заяву офіційного представника Держдепартаменту Марі Харф було опубліковано у четвер, 2 квітня, пише Lenta.ru.

«Ми рішуче засуджуємо закриття російською окупаційною владою багатьох великих кримсько-татарських ЗМІ, в тому числі ATR, останнього незалежного телеканалу, обслуговуючого кримсько-татарське населення Криму, а також інформагентства QHA, газети «Авдет», радіостанції «Мейдан-ФМ» та деяких інших», - йдеться в документі.

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На думку Держдепартаменту, ці заходи є останніми в ряду дій, які «підривають свободу слова в Криму». Вони йдуть за річною кампанією, покликаною змусити замовкнути кримсько-татарське населення та інших осіб, які виступають проти російської окупації», підкреслила Харф.

Стверджується також, що татари були піддані «дискримінації, залякуванню і переслідуванню», у тому числі шляхом здійснення «рейдів по житловим будинкам, політичним організаціям і місцях поклоніння».

«Ті, хто живе в Криму, заслуговують кращого. Сполучені Штати засуджують нездатність Росії поважати права тих, хто залишається в Криму, і зневагу до свободи ЗМІ», - заявила Харф, закликавши до «негайного відновлення діяльності всіх ЗМІ, які були закриті».

«Крим залишається невід'ємною частиною України, і Сполучені Штати як і раніше підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», - сказала представник Держдепартаменту.

Раніше із засудженням закриття кримсько-татарських ЗМІ виступив Євросоюз.