Найбагатша людина Румунії сіла у в'язницю

Про це йдеться в оприлюдненому у четвер вироку, який не підлягає оскарженню.

Разом з бізнесменом і засуджений колишній функціонер Соціал - демократичної партії (СДП) Румунії Георге Верстата. За даними слідства, він отримав від Нікулае мільйон євро для виборчої кампанії лідера цієї партії Мірчі Джоане, який тоді програв вибори Траяну Бесеску.

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В обмін на фінансову допомогу Нікулае просив, щоб Джоане у разі своєї перемоги призначив в міністерство економіки близьких йому людей для лобіювання своїх проектів, повідомляє ТАСС.