На початку березня Путін таки хворів - The Times

Кремль приховав від громадськості інформацію про хворобу Путіна, щоб російський президент не здався слабким.

Адже західні ЗМІ раніше зображували Бориса Єльцина, як президента, який хаотично втратив контроль над державою. Неназваний учасник однієї із зустрічей "Групи Ельба" (об'єднання відставних високопоставлених військових США і Росії) розповів: "один з членів визнав, що Путін був хворий, і це було причиною його короткого зникнення на початку березня", передає ZN.

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"Він сказав, що Путін міцно утримує владу, і поскаржився, що російська культура політики та лідерства недостатньо розвинена і нездатна визнавати факт будь-яких хвороб або слабкостей російського лідера", - говориться в статті.

Інше британське видання The Guardian писало, що Кремль намагається захистити міф, що Путін ніколи не хворіє.

Раніше ЗМІ зазначали, що, незважаючи на повідомлення Кремля про роботу російського президента, на публіці він не з'являвся ще з 6 березня: опубліковані фото виявлялися архівними, а зустрічі проводилися до минулих вихідних.

Це породило версію про хворобу російського лідера або таємну боротьбу за владу в Кремлі. Швейцарські ЗМІ пов'язали зникнення Путіна з народженням дитини Кабаєвою.