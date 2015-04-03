Пілот Airbus A320 лікувався не менш ніж у п'яти лікарів

Слідчі знайшли докази того, що Андреас Любіц звертався до не менш ніж п'яти фахівців за допомогою, повідомляє ZN.UA з посиланням на німецьке видання Spiegel-online. Зокрема, мова йде про знайдені різні медичні висновки.

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Другий пілот відвідував різних фахівців в галузі неврології і психіатрії. "Це дивовижна кількість лікарів, до консультацій яких вдавався молодий чоловік", - сказало джерело, знайоме з ходом слідства. Як припускають експерти, Андреас Любіц робив все можливе, щоб позбутися депресії, при цьому намагаючись, щоб жоден з лікарів, до яких він звертався, не знав надто багато про його хворобу.

Крім цього видання повідомляє, що німецькі слідчі вже провели обшуки у п'яти лікарів, які лікували Андреаса Любіца. Як передає ТАСС з посиланням на Spiegel, співробітники прокуратури Дюссельдорфа вилучили у них медкарти Андреаса Любіца.

Після того, як стало відомо ім'я другого пілота, зі слідством зв'язалась низка лікарів, до яких він звертався, зазначило видання з посиланням на джерела в слідчих колах.