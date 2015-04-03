У Таджикистані через зсув ґрунту загинули щонайменше 10 людей

Про це повідомив голова Комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Оріфа Нозімов, передає Радіо Свобода.

Нозімов зазначив, що десятки мешканців села Якабеді заблоковані у своїх будинках, які засипані ґрунтом.

Наразі рятувальники дістали з-під завалів тіла десятьох загиблих.

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Як зазначається, на початку лютого через сходження лавин внаслідок різкого потепління після сильних снігопадів у Таджикистані загинуло кілька людей.

93% території країн Центральної Азії розташовано у гірській місцевості. Через сходження лавин та зсуви ґрунту тут щороку гинуть десятки людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Індонезії через зсув ґрунту загинули понад 30 осіб.