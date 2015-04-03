Автомобіль Горбачова потрапив у ДТП - ЗМІ
21:52, 03 квітня 2015Світ
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Автомобіль екс-президента СРСР Михайла Горбачова потрапив у ДТП на північному заході Москви, сам Горбачов не постраждав.
Екс-президент СРСР не постраждав / svit24.net
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника прес-служби столичного главку МВС.
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"У даному ДТП Михайло Сергійович Горбачов не постраждав", - сказав співрозмовник агентства.
Він також зазначив, що ДТП сталася сьогодні близько 14.40 мск на вулиці Куусініна.
Раніше УНІАН повідомляв, що Горбачов застеріг від ядерної війни через Україну.
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