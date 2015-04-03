Автомобіль Горбачова потрапив у ДТП - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника прес-служби столичного главку МВС.

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"У даному ДТП Михайло Сергійович Горбачов не постраждав", - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що ДТП сталася сьогодні близько 14.40 мск на вулиці Куусініна.

Раніше УНІАН повідомляв, що Горбачов застеріг від ядерної війни через Україну.