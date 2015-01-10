Горбачов застеріг від ядерної війни через Україну

Про це в інтерв'ю Der Spiegel заявив колишній президент СРСР Михайло Горбачов, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

"Війна такого роду неминуче призведе до ядерної війни", - йдеться в уривку з інтерв'ю, яке буде опубліковано в суботу, 10 січня.

"Ми не переживемо найближчі роки, якщо хтось зірветься в цій "перегрітій" ситуації. Я кажу це неспроста. Я вкрай стурбований", - сказав він.

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На думку Горбачова, нова Німеччина хоче втручатися скрізь. "У Німеччині, очевидно, є багато людей, які хочуть допомогти у створенні нового дивізіону в Європі", - сказав він.

Горбачов раніше вже висловлювався про напруженість у відносинах Росії і Заходу. Так, у своїй статті для "Російської газети" він закликав "розморозити" відносини Росії і Заходу.