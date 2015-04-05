Папа Франциск на Великдень помолився за мир в Україні та світі

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, понтифік, виступаючи перед віруючими з балкона собору Святого Петра у Ватикані на урочистій пасхальній месі, у посланні й благословенні до пастви «Urbi et Orbi» («Місту й Світу») приділив особливу увагу ситуації в Україні, в Сирії й Іраку.

«Воскресіння Господа, принесе світло в улюблену Україну, особливо тим, хто постраждав від конфлікту в останні місяці. Допоможе країні знайти мир і надію завдяки зусиллям усіх зацікавлених сторін», - сказав папа.

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«Насамперед просимо миру для Сирії й Іраку, аби припинився гуркіт зброї і відновилися добрі відносини між різними групами, які населяють ці країни», - сказав понтифік, додавши, що міжнародне співтовариство не повинно залишатися інертним перед «величезною гуманітарною трагедією в цих країнах і драмою багатьох біженців».

Папа римський також помолився за мир у Лівії, Ємені і на Святій Землі, висловивши сподівання на відновлення мирного переговорного процесу між ізраїльтянами і палестинцями.

Крім того, Франциск попросив Ісуса подарувати мир Нігерії, Південному Судану, іншим регіонам Судану і Демократичній Республіці Конго.

Понтифік також помолився за жертв нещодавньої трагедії в університеті кенійського міста Гарісса, за всіх чоловіків і жінок, що піддаються рабству, за іммігрантів, ув'язнених, нужденних, хворих і дітей, які страждають від насильства.

«Ісус Христос воскрес! Любов подолала ненависть, життя перемогло смерть, світло розігнало темряву», - сказав папа римський, звертаючись до присутніх.

На завершення пасхального послання Франциск відпустив гріхи присутнім на площі Святого Петра у Ватикані і всім тим, хто дивився пасхальну месу по телевізору, слухав її по радіо чи стежив за святковими богослужіннями в Інтернеті.