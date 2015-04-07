У МЗС РФ главу МЗС Латвії назвали "корисним ідіотом Путіна"
Заступник директора департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала заяву глави МЗС Латвії Едгара Ринкевичса, назвавши його "корисним ідіотом Путіна".
Про це вона написала у своєму Facebook.
Заяву латвійського міністра Захарова порівняла з нещодавнім скандалом, коли президент Естонії назвав ряд країн "корисними ідіотами Путіна". За її словами, "антиросійську естафетну паличку" від естонського президента прийняв Ринкевичс.
"Латвійському "дипломатові", безумовно, видніше: враховуючи, що саме в Латвії щорічно марширують легіонери Ваффен СС, ця країна не з чуток знає, що таке Третій рейх, тому що ніякими євроремонтами СС-сівську символіку не зафарбуєш" - писала вона
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"І якщо є в Євросоюзі "корисні ідіоти Путіна", то Едгар Ринкевичс точно в списку", - додала Захарова.
Нагадаємо, глава МЗС Латвії раніше заявив, що нинішня поведінка Росії може призвести до того, що вона повторить долю Третього Рейху.