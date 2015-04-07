У Росії вирішили затопити док з палаючим атомним підводним човном

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в суднобудівній галузі.

"Ворота доку відкриті, почалася операція щодо заповнення його водою", - сказав джерело. "В результаті підводний човен "Орел" буде підтоплений, що дозволить спочатку локалізувати, а потім ліквідувати пожежу", - додав співрозмовник агентства.

За словами джерела, "інших способів загасити пожежу на підводному човні немає".

Раніше представник прес-служби підприємства Євген Гладишев повідомив, що почалися підготовчі роботи до затоплення док-камери, прибираються будівельні риштування, закриті ворота, пожежні залишають док. "Наскільки буде заповнений водою док, сказати складно, оскільки вогнище спалаху знаходиться в нижній частині корпусу човна", - сказав Гладишев.

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Він також зазначив, що ніякої загрози місту пожежа не представляє, ядерне паливо з атомохода було вивантажено, озброєння на борту корабля немає, дим відносить у бік моря.

Як повідомляв УНІАН, у Росії на судноремонтному заводі "Звездочка" в Северодвінську Архангельської області загорівся атомний підводний човен, що знаходиться на плановому ремонті.

За попередньою інформацією, пожежа сталася в результаті займання гумового утеплювача між легким і міцним корпусом підводного човна.