У Казахстані провели акцію проти георгіївських стрічок

Лист групи активістів на чолі з Галимом Агелеуовим подано до канцелярії акіма міста Алмати, пише казахстанська служба Радіо Свобода.

У листі, який підписали 20 осіб, активісти просять припинити роздачу в школах напередодні Дня Перемоги 9 травня георгіївських стрічок - військової символіки Російської імперії і Радянського Союзу.

Читайте такожУ Держдумі пропонують ввести кримінальну відповідальність за осквернення георгіївської стрічкиЗа заявою активістки Ботагоз Зарикханкизи, носіння чорно-жовтої стрічки в Казахстані недоречне, так як вона видавалася «за особливий внесок у справу колонізації в часи царської Росії», а також використовувалася проросійськими сепаратистами на сході України.

«Замість цього жителям Казахстану слід роздавати блакитні стрічки, співзвучні прапору Казахстану», - заявила активістка.