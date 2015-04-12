У Казахстані провели акцію проти георгіївських стрічок
Група громадських активістів подала лист на ім'я акіма (голова виконавчої влади - ред.) міста Алмати Ахметжана Єсимова з проханням не роздавати в школах георгіївські стрічки.
Лист групи активістів на чолі з Галимом Агелеуовим подано до канцелярії акіма міста Алмати, пише казахстанська служба Радіо Свобода.
У листі, який підписали 20 осіб, активісти просять припинити роздачу в школах напередодні Дня Перемоги 9 травня георгіївських стрічок - військової символіки Російської імперії і Радянського Союзу.
Читайте такожУ Держдумі пропонують ввести кримінальну відповідальність за осквернення георгіївської стрічкиЗа заявою активістки Ботагоз Зарикханкизи, носіння чорно-жовтої стрічки в Казахстані недоречне, так як вона видавалася «за особливий внесок у справу колонізації в часи царської Росії», а також використовувалася проросійськими сепаратистами на сході України.
«Замість цього жителям Казахстану слід роздавати блакитні стрічки, співзвучні прапору Казахстану», - заявила активістка.