Папа Франциск проведе службу до 100-річчя геноциду вірменів

На богослужінні буде присутній президент Вірменії Серж Саргсян, повідомляє російська служба BBC.

Туреччина вважає завищеною загальноприйняту цифру в 1,5 мільйона загиблих і не визнає те, що трапилося, актом геноциду.

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На початку квітня влада Кіпру ввела кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів.