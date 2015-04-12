Папа Франциск проведе службу до 100-річчя геноциду вірменів
11:47, 12 квітня 2015Світ
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Папа Римський Франциск проведе церковну службу в Римі на честь 100-річчя з початку масового вбивства вірменів в Османській імперії під час Першої світової війни.
REUTERS
На богослужінні буде присутній президент Вірменії Серж Саргсян, повідомляє російська служба BBC.
Туреччина вважає завищеною загальноприйняту цифру в 1,5 мільйона загиблих і не визнає те, що трапилося, актом геноциду.
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