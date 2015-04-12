Жителі Мальти відкинули ідею заборонити весняне полювання

22:47, 12 квітня 2015
Світ
219 0

Жителі Мальти на референдумі відкинули пропозицію заборонити весняне полювання, під час якого відстрілюються перелітні птахи, які не встигають обзавестися потомством.

Фото: УНИАН

Перевага противників заборони склала всього 2200 голосів: проти заборони виступили 50,44% голосували, що їхні опоненти набрали 49,56% голосів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Луганській області заборонили полювання

Прихильники заборони вже визнали свою поразку.

Мальта - єдина країна в ЄС, де дозволено весняне полювання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter