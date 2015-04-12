Жителі Мальти відкинули ідею заборонити весняне полювання

Жителі Мальти на референдумі відкинули пропозицію заборонити весняне полювання, під час якого відстрілюються перелітні птахи, які не встигають обзавестися потомством.

Перевага противників заборони склала всього 2200 голосів: проти заборони виступили 50,44% голосували, що їхні опоненти набрали 49,56% голосів, передає Російська служба Бі-бі-сі. Читайте такожВ Луганській області заборонили полювання Прихильники заборони вже визнали свою поразку. Мальта - єдина країна в ЄС, де дозволено весняне полювання.

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