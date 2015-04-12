Жителі Мальти відкинули ідею заборонити весняне полювання
22:47, 12 квітня 2015Світ
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Жителі Мальти на референдумі відкинули пропозицію заборонити весняне полювання, під час якого відстрілюються перелітні птахи, які не встигають обзавестися потомством.
Жителі Мальти відкинули ідею заборонити весняне полювання / Фото: УНІАН
Перевага противників заборони склала всього 2200 голосів: проти заборони виступили 50,44% голосували, що їхні опоненти набрали 49,56% голосів, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Прихильники заборони вже визнали свою поразку.
Мальта - єдина країна в ЄС, де дозволено весняне полювання.
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