В мережі з'явився перший передвоборний ролик Клінтон

Це відео робить наголос на сімейних цінностях і на тому, що кожен американець має до чогось прагнути, передає ТСН.

При цьому автори ролика враховують расові відмінності в США - у відео виступають білі, афроамериканці, азіати і латиноамериканці. Останні говорять іспанською мовою.

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На відео представлені практично всі верстви населення, які будуть потенційними виборцями - студенти, пенсіонери, подружжя, яке чекає на дитину дитину, бізнесмени, які тільки-но відкрили підприємство.

"Американцям кожен день потрібен хтось, хто буде відстоювати їхні інтереси, і я хочу бути цією людиною. І ви можете зробити більше, ніж просто пройти повз. Ви можете йти вперед і бути попереду. Тому що коли сильна родина - сильна Америка", - заявила Клінтон.