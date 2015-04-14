Штайнмаєр: Говорити про припинення конфлікту в Україні занадто рано
Говорити про припинення конфлікту в Україні занадто рано, переговори "нормандської четвірки" в Берліні будуть довгими.
Про це заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, пише Українська правда.
"Ще дуже рано говорити про припинення конфлікту в Україні", - заявив він, повідомляє прес-служба відомства у Твіттері.
При цьому Штайнмаєр наголосив, що у Мінських угодах йдеться не лише про припинення вогню.
"Йдеться також про запуск політичного процесу в Україні", - додав він.
За словами глави МЗС, на зустрічі "нормандської четвірки" сторони докладуть зусиль для прискорення забуксував мирного процесу в Україні.
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Як заявив Штайнмаєр, досягнуті два місяці тому у Мінську домовленості про припинення вогню слід знову "повернути до справи".
Також було оголошено, що на зустрічі, на відміну від попередніх, в основному будуть обговорюватися не військові, а політичні аспекти перемир'я.
Штайнмаєр припустив, що глави МЗС обговорять створення робочих підгруп. Міністр також попередив, що переговори будуть тривалими.
Перед початком зустрічей міністрів відбулися консультації експертної групи, що складається з представників чотирьох країн.