У Пентагоні заявили, що "Ісламська держава" втратила контроль над значною територією в Іраку

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» втратило в Іраку контроль над територією до 17 тисяч квадратних кілометрів внаслідок повітряних ударів очолюваної США коаліції та наступу іракських сил.

Бойовики були відкинуті далі на південь і захід Іраку, наголосив речник Пентагону, передає Радіо Свобода.

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Він додав, що іракські сили безпеки і удари коаліції з повітря «безсумнівно, завдали певної шкоди» угрупованню «Ісламська держава», яке «зараз повільно відсунуте».

Натомість у Сирії, як повідомив речник оборонного відомства США, бойовики «Ісламської держави» зберегли свій вплив. Втративши райони навколо міста Кобані, вони захопили нові території поруч із Хомсом і Дамаском.