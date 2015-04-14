Пожежі в Забайкаллі стають сильнішими, МНС Росії підключило додаткову авіацію

Найбільш складна ситуація у Забайкальському краї і Бурятії. Про це заявив глава МНС Росії Володимир Пучков, повідомляє прес-служба МНС РФ.

Міністр зазначив, що зберігається загроза поширення вогнищ лісових пожеж на населені пункти через сильний вітер.

«Авіаційне угрупування ми посилили. Сьогодні додатково в Забайкалля відправляємо додаткову авіацію МНС Росії, яка дозволить забезпечити ефективне застосування і взаємодію з наземним угрупуванням сил у ліквідації пожеж», - підкреслив Пучков.

За інформацією відомства, пожежонебезпечну ситуацію в регіоні ускладнює суха, тепла та вітряна погода. Пориви вітру досягають 25 метрів у секунду.

Читайте такожЗнищені села Хакасії: у мережі з'явилося відео наслідків масштабних пожеж на півдні Сибіру

Повноважний представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Микола Рогожкін запропонував муніципальній владі заборонити розведення вогнищ на території, де складається пожежонебезпечна ситуація, і штрафувати за порушення такої заборони.

У Забайкальському краї з 25 березня діє режим НС і особливий протипожежний режим. У вівторок державна лісова служба регіону повідомила, що площа лісових пожеж в Забайкальському краї за добу зросла у вісім разів - до 24 тисячі гектарів.