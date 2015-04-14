Німецькі солдати братимуть участь у навчаннях в східних країнах НАТО
21:31, 14 квітня 2015Світ
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Понад 4 тис. солдатів Бундесверу братимуть участь у навчаннях в східних країнах-членах НАТО. Однак Німеччина відкидає можливість постійного перебування військ у країнах Балтії.
REUTERS
Про це заявила міністрк оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен під час візиту до країн Балтії, повідомляє DW.DE.
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17 етапів навчань відбуватимуться здебільшого в Латвії, Литві, Естонії та Польщі. Додатково на три місяці в освітніх цілях до Литви, Латвії та Польщі відправлять близько 600 військовиків.
Водночас у повідмоленні наголошується, що Німеччина відкинула можливість постійної дислокації військ Бундесверу у країнах Балтії, як вони про це просили. Нагадаємо, що Естонія запропонувала Німеччині очолити війська союзників на своїй території. Естонський президент також висловився за постійну присутність військ НАТО в країні.
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