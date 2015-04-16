У Генштабі РФ вже заговорили про "агресію Києва" та "військову небезпеку для Росії"

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявляє про «військову небезпеку» для Росії з боку України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на IV Московській конференції з міжнародної безпеки.

«Складно передбачити, чим все це закінчиться. Ми не знаємо, які вказівки отримує нова українська влада від західних кураторів і куди може бути спрямована агресія Києва надалі, але в будь-якому випадку така невизначеність не виключає військову небезпеку для Росії», - сказав Герасимов.

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Він заявив, що в умовах можливості порушення стратегічного балансу із Заходом з'являється небезпека виникнення нових вогнищ нестабільності біля російських кордонів.

«Підстави для цього є. У прагненні поставити Росію на коліна все більш явною стає зацікавленість Вашингтона і його партнерів по НАТО у створенні кризових ситуацій у прикордонних з РФ регіонах», - сказав Герасимов.

За його словами, це відбувається через «кольорові революції», які відбулися в Україні, Грузії та Молдові, в результаті яких до влади прийшли прозахідні сили.

Крім цього, Герасимов заявив, що на тлі загострення відносин РФ із Заходом зростає ймовірність «розмороження конфліктів» на пострадянському просторі, що загрожує «виникненням збройних конфліктів поблизу кордонів РФ».

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Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська, однак офіційна влада не визнає факту вторгнення в Україну.

31 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що публікації у ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.