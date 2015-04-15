Росія побила 30-річний рекорд з порушення повітряного простору Японії

Як повідомляє Newsweek з посиланням на японських військових, в цьому році станом на 31 березня винищувачі Росії залетіли на територію Японії 944 рази. В японському міністерстві оборони кажуть, що це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише ZN.

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Таким чином, російські військові побили власний рекорд зневаги до кордонів сусідньої країни, який вони встановили ще в 1984 році. Тоді літаки незаконно потрапили в японське небо лише на один раз менше. В Токіо непокояться через пожвавлення російської військової активності з огляду на те, що інший її великий сусід – Китай – теж влаштовує провокації на кордоні. На думку японських військових, ворог часів Холодної війни в Кремлі намагається знову розв'язати небезпечну гру з усім світом після того, як анексував Крим і розв'язав війну в Україні.

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У відповідь на це Японія збільшує витрати на оборону і збирається закупити сучасніше обладнання для армії, а також патрульні літаки великої дальності польоту, вантажні літаки, гелікоптери і десантні літаки Boeing V-22, а також винищувачі F-35.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе також збирається пом'якшити конституційні обмеження щодо оборони, які були вписані в основний закон Японії після Другої світової війни. Тож японські військові зможуть більш вільно діяти за кордоном і поглиблювати свою співпрацю з США.

Нещодавно повітряна поліція Латвії перехопила військовий літак РФ над Балтійським морем.

В останні місяці літаки військово-повітряних сил НАТО вже неодноразово перехоплювали російські військові літаки над Балтикою. За даними альянсу, в 2014 році літаки НАТО піднімалися в повітря на перехоплення російських літаків в три рази частіше, ніж роком раніше.