Названі авіакомпанії з найкрасивішими стюардесами

Перше місце рейтингу посіли стюардеси авіакомпанії Air France. В описі зазначається, що вони схожі на моделей і завжди елегантні завдяки формі, яку створив дизайнер Крістіан Лакруа, передає "Моя планета".

Друге місце в рейтингу дісталося стюардесам Singapore Airlines. Їх відзначили за гламурний образ, який створює традиційний одяг - саронг і кебая, а також за гостинність і хороший сервіс на борту, який відзначений багатьма престижними преміями.

На третьому місці опинилися стюардеси російської авіакомпанії - видання вважає стильною червону уніформу бортпровідниць "Аерофлоту".

Далі в рейтингу найпривабливіших бортпровідниць розташувалися співробітниці індійської авіакомпанії Kingfisher Airlines, Cathay Pacific (Гонконг), Emirates (Дубай), Air Asia (Малайзія), Lufthansa (Німеччина), Thai Airways Int. (Таїланд).

Замикають рейтинг бортпровідниці британської компанії Virgin Atlantic, для яких шила уніформу знаменитий дизайнер Вів'єн Вествуд. Британська преса вже встигла охрестити цей одяг "найсексуальнішою уніформою у світі".