Названі авіакомпанії з найкрасивішими стюардесами

16:57, 17 квітня 2015
Світ
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Авіаресурс BS Aeronautics склав топ-10 авіакомпаній, в яких працюють найпривабливіші стюардеси, оцінивши їх зовнішність, уніформу і доброзичливість.

Самые примвлекательные стюардессы работают в Air France askmen.com

Перше місце рейтингу посіли стюардеси авіакомпанії Air France. В описі зазначається, що вони схожі на моделей і завжди елегантні завдяки формі, яку створив дизайнер Крістіан Лакруа, передає "Моя планета".

Друге місце в рейтингу дісталося стюардесам Singapore Airlines. Їх відзначили за гламурний образ, який створює традиційний одяг - саронг і кебая, а також за гостинність і хороший сервіс на борту, який відзначений багатьма престижними преміями.

На третьому місці опинилися стюардеси російської авіакомпанії - видання вважає стильною червону уніформу бортпровідниць "Аерофлоту".

Далі в рейтингу найпривабливіших бортпровідниць розташувалися співробітниці індійської авіакомпанії Kingfisher Airlines, Cathay Pacific (Гонконг), Emirates (Дубай), Air Asia (Малайзія), Lufthansa (Німеччина), Thai Airways Int. (Таїланд).

Стюардессы Thai Airways Int. (Таиланд) / moya-planeta.ru

Замикають рейтинг бортпровідниці британської компанії Virgin Atlantic, для яких шила уніформу знаменитий дизайнер Вів'єн Вествуд. Британська преса вже встигла охрестити цей одяг "найсексуальнішою уніформою у світі".

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