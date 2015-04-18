США: Росія далі бере активну участь у боях на сході України

Вона нагадала слова державного секретаря Джона Керрі, який говорив, що ніяка пропаганда Росії не змусить США повірити в разючу неправду, ніби Москва не причетна до подій на сході України, передає Радіо Свобода.

«Росія направила важкі озброєння на лінії фронту на сході України на порушення мінських домовленостей. Вона має там свої органи управління військами, щоб координувати проведення там воєнних операцій. Вона навчає бійців сепаратистів артилерійської справи. Вона утримує передові зенітно-ракетні системи біля ліній фронту, теж на порушення мінських домовленостей», – повідомила Харф дані США.

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За її словами, це дає дуже ясну картину того, наскільки активну участь Росія бере в боях на сході України.