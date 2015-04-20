У Фінляндії на виборах до парламенту перемогла опозиційна партія "Центр"

Як повідомляє Зеркало недели з посиланням на Yle, друге місце зайняла партія "Справжні фіни" - 17,6% голосів (38 парламентських місць). На третьому місці знаходиться Національна коаліційна партія (її головою є чинний прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб), якій дістається 37 місць у парламенті.

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У свою чергу, соціал-демократична партія Фінляндії завоювала четверте місце, і їй дістається 34 парламентських місця. "Зелені" Фінляндії отримали 15 місць, "Ліві" - 12 місць.

Як повідомляв УНІАН, у Фінляндії в неділю, 19 квітня, пройшли вибори однопалатного парламенту (едускунту), під час якого на чотирирічний термін обрані 200 депутатів.