ЗМІ: у Барселоні учень застрелив вчительку з арбалета

Інцидент трапився вранці 20 квітня у старшій школі Joan Fuster. За даними іспанських ЗМІ, учень застрелив арбалетною стрілою вчительку. Крім того, поранень зазнали чотири учні. Місцеві видання називають різний вік нападника - близько 13-14 років, пише ТСН з посиланням на The Daily Mirror.

Представник поліції підтвердив вбивство однієї людини та арешт іншої. "Ми можемо підтвердити, що одна людина була вбита, а інша людина була арештована", - заявили у поліції.

Читайте такожУ США поліцейський вистрілив у чорношкірого підлітка з іграшковим пістолетом "Ми не можемо наразі стверджувати, що це чоловік, чи жінка чи колишній учень", – додали у поліції.

Наразі будівля школи евакуйована та оточена поліцією.

Раніше повідомлялося, що в США 9-річний школяр пристрелив однокласника, бо того визнали "ботаном" тижня.