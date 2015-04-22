Олланд заявив, що Франція поки що не буде постачати летальну зброю Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Франції Франсуа Олланд на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

«Не буде постачання військової зброї, тому що немає ніякого звернення до нас», - заявив президент Франції.

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«Франція поки що не намагається надавати летальну зброю, поки що ми робимо все необхідне для повернення миру, і щоб жодне життя людини не було втрачене», - додав Олланд.

Водночас президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна поки що не зверталася до Франції із запитом про надання летального озброєння.

"Я знову наголошую, що поки Україна не звернулася до Франції з певною вимогою отримати військову зброю летального характеру. І не має поки що такого наміру", - заявив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв. що Великобританія збільшить постачання нелетальної зброї в Україну.